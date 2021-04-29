«المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».ولا نقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى السعودية ولا إلى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج خصوصاً.بهذه الكلمات استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، مضيفاً أن هناك روابط متينة تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها. من جهته، شدد وزير الصناعة عماد حب الله على أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم.