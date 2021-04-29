أقام النادي السعودي في مدينة أديليد بأستراليا إفطارا جماعيا للمبتعثين والمبتعثات وأسرهم.تخلل الإفطار لقاء بالشيخ سعد الخثلان. وأشاد المبتعثون والمبتعثات بهذا اللقاء الذي جمعهم وخفف عنهم الغربة، وأعاد لهم دفء الاجتماعات مع أسرهم، مؤكدين أن التعاون بين المبتعثين في أستراليا ساهم بشكل كبير في تقليل الغربة.واستذكر المبتعثون لقاءات زملائهم وتعاونهم وقت الإفطار، رغم اشتياقهم لجمعات الأهل والأقارب والأصدقاء والأجواء الرمضانية في المملكة، مشيدين بالملحقية الثقافية والسؤال الدائم عن أوضاعهم.