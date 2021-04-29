ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المشاركات التي سطرها المتابعون والمغردون احتفالا بمرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030. وتسابق المغردون والمشاركون إلى إظهار فخرهم واعتزازهم بالنظرة المستقبلية الهادفة والطموحة التي أطلقتها حكومة المملكة، تحمل رغد ورخاء الشعب، وأبدى كثير منهم فخره واعتزازه بالمشاركة في عدد من الوسوم التي خصصوها لهذه المناسبة، كما أبدوا سعادتهم بالتغييرات الكثيرة التي طرأت في السنوات الخمس الماضية، مؤكدين أنهم ينظرون وينتظرون بشغف ما ستنتجه الرؤية المستقبلية الحالمة من ازدهار ونمو في قادم الأيام.وحظيت المشاركات التي احتلت ترند المواقع بإسهامات إبداعية كثيرة من المصممين والشعراء والكتاب الذين تنافسوا على تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من تصاميم ومقاطع فيديو وقصائد شعرية وغيرها تعبيرا عن فرحتهم، مستبشرين في الوقت ذاته بالتغيير الكبير الذي أحدثته الرؤية في واقعهم الذي يعيشونه، في حين أبرز عدد كبير منهم وبالأرقام المنجزات والأعمال الضخمة التي نفذت وما زالت تنفذ حتى اللحظة، والمشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل، وما زال السعوديون بانتظارها وجني ثمارها.