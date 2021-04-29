اعترفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بحدوث تسرب مياه أمطار في غرف تنويم بأحد مستشفياتها. وقالت إن التسرب المفاجئ حدث بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة أمس الأول. وأشارت الصحة إلى أن فرق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي تدخلت ونقلت عدداً من المرضى إلى أقسام أخرى. وقالت في بيان توضيحي «نود التأكيد أن كافة المرضى بالمستشفى بصحة وسلامة ويحظون بالرعاية دون تأثير عليهم»وبيّنت الشؤون الصحية في مكة المكرمة «إن الفيديو المتداول كان لحظة التسرب وتمت السيطرة عليه بواسطة فرق الصيانة في حينه، ويجري حالياً بحث أسباب وتداعيات التسرب ومعالجتها واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.»