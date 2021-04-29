أطلق أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الأحد) حملة «أخرج زكاتك من بيتك» عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.جاء ذلك خلال استقباله أعضاء فريق الحملة يتقدمهم مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي، واستمع إلى شرح من الحربي عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها.ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة لجميع القطاعات.من جانبهم، ثمن أعضاء الحملة لأمير المنطقة حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.