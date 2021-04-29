أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإسبانية عزان بن عبدالكريم القين، لـ«عكاظ»، أن اللقاء المتلفز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الليلة الماضية عبر عن منهجية سياسية اجتماعية اقتصادية محورها الأساسي هو المواطن.

وأضاف السفير القين: «إن هذه المنهجية تنتهجها المملكة العربية السعودية وخطة طريق نحو الوصول إلى أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ الاستراتيجية، وهي بمثابة تمكين واستقرار لحياة شمولية تخدم الوطن والمواطن وأجيالا تلو أجيال في جميع المجالات».

وقال سفير خادم الحرمين: «منذ أن قامت المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ومن تلاه من الملوك طيب الله ثراهم، حققت المملكة حِقباً ذهبية ونجاحات تلو نجاحات خلال فترة فتية في عمر الأزمان».

وتابع: ازدهر الوطن أيما ازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية، داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم ولاة أمرنا.