استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس (الأربعاء)، قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وقلّد الفريق الرويلي، قائد القوات البحرية المصرية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.

حضر الاستقبال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.