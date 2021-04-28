تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في داكار، ولليوم الخامس عشر على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السنغال، بالتنسيق مع الشخصيات الدينية والجمعيات الخيرية في مختلف الأقاليم والمدن والمراكز الإسلامية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فايروس كورونا.

وجرى توزيع ٤٠٠ سلة غذائية لـ ٤٠٠ أسرة في إقليم امبور في وسط السنغال وسيغنشور في جنوبها وتامباكوندا في شمال البلاد.

ويأتي ذلك في إطار خطة البرنامج ليشمل أكبر عدد من المستفيدين في السنغال خلال شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢ هـ وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا.