بناء على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومتابعة وكيل الإمارةـ أنهى محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا خلافا بين أسرتين أمتد لعدة سنوات بمركز الحمضه بمحافظة تثليث، وذلك بحضور رئيس مركز الحمضة ومدير شرطة المحافظة ومساعد رئيس بلدية المحافظة ومساعد مدير وحدة الزراعة والبيئة والمياه ورئيس وأعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة، إذ ارتجل المحافظ كلمة موجزة بين فيها أثر ومحاسن العفو والصفح وإصلاح ذات البين ومساوئ النزاع والأحقاد والكراهية وضرورة التحلي بأخلاق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والامتثال لتوجيهات ولاة الأمر في تعزيز السلم المجتمعي وإصلاح القلوب قبل إصلاح الدروب.



من جهتهم، استجاب الأطراف للمساعي المبذولة وتنازل كل منهم عن الأخر وتم توقيع إقرارات الصلح وتبادل الجميع المشاعر الأخوية والدعوات الصادقة.