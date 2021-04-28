نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة تفتيشية على أحد أسواق العاصمة الرياض، لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملة التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة عن تنفيذ 134 زيارة ميدانية وتحرير 47 مخالفة وإنذارا لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتركزت أغلب المخالفات المضبوطة في تشغيل عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين بأنشطة الذهب ونشاط الملابس النسائية وملابس الأطفال وتم اتخاذ اللازم حيالها.

وجدد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دعوته لجميع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.