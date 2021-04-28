اعتمد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم «الأربعاء» حركة قادة ووكلاء مدارس تعليم جدة الحكومية، حيث شملت الحركة من تمت المفاضلة بينهم وفق ما صدر من تنظيم يخص لجنة القيادات المدرسية.

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم جدة رمزي الزهراني أن عدد المشمولين بالحركة بلغ ٣٦٧ قائداً ووكيلاً، مؤكداً على قادة المدارس الابتدائية مراجعة مكاتب التعليم يوم غدٍ الخميس لتسلم قراراتهم فيما ستكون مراجعة قادة مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية لمكاتب التعليم الأحد القادم لاستلام قراراتهم ومباشرة أعمالهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وللاطلاع على نتائج الحركة على الرابط: https://bit.ly/3xvNVaR