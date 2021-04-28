شدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتاز بالشفافية والشغف والطموح. وقال وزير التعليم في تغريدة له على تويتر، إن «الشفافية والشغف والطموح في لقاء ولي العهد، محوره الاعتزاز بالوطن والمواطن بلغة الإنجازات التي صنعت الفارق في زمن قصير، واستدعاء المستقبل قبل أوانه».

وأضاف آل الشيخ: «سنواصل في وزارة التعليم تحقيق رؤية ولي العهد الطموحة في تعزيز المهارات، والمنافسة عالميا، وبناء الإنسان مصدر القوة والتمكين للوطن الغالي».

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كشف عن أولويات التعليم العام، خلال المرحلة الحالية والقادمة. وقال إنه «فيما يتعلق بالتعليم العام، يتم التركيز حاليا على تقليل حجم المعلومة والتركيز على المهارات في كيفية البحث عن المعلومة وتنمية المهارات والقدرات».

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «بالنسبة للتعليم العالي، اليوم لدينا تقريبا 5 جامعات في مؤشرات مختلفة مصنفة من أهم 500 جامعة في العالم، مستهدف الرؤية أن يكون هناك 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم»، مشيرا إلى أن المملكة تهدف إلى أن تكون جامعة الملك سعود ضمن أفضل عشر جامعات في العالم.