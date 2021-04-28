وقف فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير يرافقهم رئيس قسم البيئة في بيشة المهندس علي ناصرالمعاوي على منتزهات بيشة البرية وهي «منتزه بيشة الوطني، ومنتزه يلا الشرقي، ومنتزه ظهاير الحرف»، وقد أقر الفريق التوصيات والمقترحات اللازمة وآلية إيصال المياه المتجددة لتلك للمنتزهات

يشار إلى أن وزارة البيئة والزراعة والمياه سبق أن قامت بزراعة جزء كبير من منتزه يلا بأشجار السدر والطلح والسمر بالاعتماد على المياه المتجددة من محطة بيشة، وحسب مدير مكتب بيشة المهندس مريح الشهراني خلال لقائه بالإعلاميين والمختصين بالبيئة في وقت سابق فإن الوزارة تسعى لاستكمال زراعة المنتزه والمنتزهات الأخرى.