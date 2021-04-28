أطلق صندوق النفقة حملة «بكم تستقر» للتعريف بدوره في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وتحقيق التوازن المالي للأسرة، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأكد الصندوق توليه الصرف على المستحقين للنفقة في حالتين، الأولى: تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، والثانية: من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.

وأشار إلى أن خدماته تشمل جميع مناطق المملكة، وأنها إلكترونية بالكامل، ما أسهم في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدماته دون الحاجة لمراجعة مقاره، إضافة إلى تفادي طول الإجراءات الروتينية.

وبين صندوق النفقة أن خطوات الاستفادة من خدماته تتمثل في الدخول على موقع الصندوق nafaqah.sa، ثم للمنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيا.

وفي ما يتعلق بكيفية التبرع، أوضح صندوق النفقة أنه يمكن التبرع له عبر الإنترنت بشكل مباشر بالدخول على موقعه الإلكتروني، والضغط على تبرع في أعلى الصفحة، وإدخال بيانات البطاقة البنكية (مدى، فيزا، ماستركارد) والتبرع بكل سهولة ويسر، أو التبرع عبر أحد الحسابات البنكية الموضحة في الموقع.

وأكد الصندوق صدور تعميم من البنك المركزي السعودي بشأن استثناء المبالغ التي يتم إيداعها من صندوق النفقة في الحسابات البنكية للمستفيدين من تحصيل الديون وحجز الأموال، حيث إن الأموال التي تحكم المحكمة المختصة بصرفها للمستفيد الأصل فيها أنها للأسرة ولا تدخل ضمن أموال المدين.

يذكر أن صندوق النفقة أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.