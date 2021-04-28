أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية عاشت في 5 سنوات ثلاثية نماء تمثلت في: وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، وأن رؤية 2030 واقع يتحقق بفضل توجيهات والد السعوديين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والذي تحققت بفضل الله ثم بدعمه الكثير من النجاحات.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، أن مقابلة ولي العهد جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فاختصر ولي العهد في ظهوره ما أراد أن يقوله السعوديون.