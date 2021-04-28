أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1062 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 867 حالة تعافي

و 13 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 415281 حالة، من بينها 9892 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1298 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 398454 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6935 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.