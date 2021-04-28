شاركت صحة الطائف خلال الأيام الماضية مع الضبط الإداري وأمانة محافظة الطائف، في حملة رصد ميدانية شملت العديد من المواقع، حيث تم الوقوف على 137 محلا تجاريا، و32 مطعما، و6 كافيهات، و23 مسجدا، و5 مولات تجارية، و3 أماكن ترفيه، وذلك لمتابعة تطبيق البرتوكولات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحلات، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق البروتوكولات.

أوضح ذلك مدير إدارة التوعية بصحة الطائف تركي دغريري، والذي أكد أنه تم خلال الحملة تحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين، شُدِّد فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.

وكان، للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف، الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.