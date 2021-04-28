نفّذت جامعة أم القرى خطتها الإجرائية لأداء الاختبارات النهائية حضوريّاً، لنحو 10 آلاف طالب وطالبة من السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية، إضافة إلى المقررات العملية والتدريبية، وفق إجراءات احترازية منظمة، ومتابعة مستمرة طوال فترة انعقاد الاختبارات التي بدأت مطلع رمضان الجاري، وتستمر على مدار 3 أسابيع. كما أجرى وكلاء الجامعة جولات تفقدية يومية لمتابعة سير الاختبارات، والتأكد من جاهزية القاعات وتطبيقها لإرشادات السلامة المبلغة من وزارة الصحة، مؤكدين على وعي الطلبة وتقيدهم بالتدابير الوقائية، ومساهمتهم في نجاح أداء الاختبارات، مثمنين متابعة رئيس الجامعة المباشرة لسير الخطة، بما يحقق سلامة أبنائه الطلبة. وكان لإدارتي الأمن والسلامة دور بارز في قيادة المرحلة والمحافظة على المنشآت الداخلية بالجامعة.

فيما شكلت الفرق الميدانية مسارات آمنه لتوجيه الطلبة من بوابات دخول الجامعة إلى القاعات الدراسية بسلاسة، وأشاد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، بالجهود المبذولة لتنظيم أداء الاختبارات الحضورية وسط الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بدقة عالية، مؤكداً حرص الجامعة ممثلة في قطاعاتها ذات العلاقة على سلامة الطلبة، ومتابعة استقرارهم من الجانبين الصحي والنفسي، لتمكينهم من تجاوز التحديات الاستثنائية خلال هذه فترة.