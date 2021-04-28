أكد ولي العهد أن مصادر التعليم أصبحت اليوم مفتوحة، والتركيز الآن على المهارات. وقال: إن رؤية 2030 تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم، مضيفاً أن التعليم في السعودية اليوم ليس سيئاً، وسنقلل حجم المعلومة في التعليم ونركز على البحث.وفي رصد لأحدث تقارير التصنيفات العالمية للجامعات والتعليم العالي، حصلت 10 جامعات سعودية، من أصل 30 جامعة حكومة في المملكة، على تصنيف U.S.NEWS العالمي الذي أصدر في نوفمبر، أواخر العام الماضي 2020، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الأولى عربياً ومحلياً، والـ42 على مستوى العالم ضمن أكثر من 1000 جامعة عالمية.وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 312، وحصلت جامعة البترول على المرتبة 536، كما احتلت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية المرتبة 1156، وجاءت جامعة طيبة في المرتبة 1221، وجامعة الملك خالد بالمرتبة 1285، وجامعة الإمام عبدالرحمن بالمرتبة 1396، وجامعة الطائف بالمرتبة 1476، فيما جاءت جامعة أم القرى في المرتبة 1491.ويعتمد التصنيف على المعلومات الببليومترية والمعايير البحثية، المقدمة من قاعدة بيانات Scopus التابعة لمؤسسة Elsevier Research Intelligence ويركز التصنيف على مخرجات وأداء البحث الأكاديمي للجامعة، وتأتي تصنيفات «U.S.NEWS» لأفضل جامعات المنطقة العربية، بهدف السماح للطلاب وأولياء أمورهم بإجراء مقارنات دقيقة بين تلك الجامعات، واختيار المكان لدراسة أبنائهم.