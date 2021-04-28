أكد رئيس جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي لـ«عكاظ» أن الجمعية بصدد افتتاح 3 فروع للجمعية بجدة وحائل والأحساء وفق الشروط المعتمدة والمقرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على الجمعيات.

وأشار الغربي إلى أن جمعية إعلاميون تعتبر تجربة وطنية إعلامية مهنية كمؤسسة مجتمع رائدة تحقق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف، أن هذه الفروع ستؤسس لنقل التجربة العريقة بالرياض إلى بقية مناطق المملكة وفق نظام وآلية وإستراتيجية من سنتين إلى أربع سنوات، بهدف بناء جمعيات جديدة تستقي وتنطلق من الخبرة الأساسية للجمعية الأم بالرياض.