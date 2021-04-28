تفاعلت الصحف والمواقع العالمية مع حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة التلفزيونية التي أذيعت امس (الثلاثاء) على التلفزيون السعودي.

وأبرز موقع ناسداك المالي الأمريكي حديث ولي العهد عن المناقشات التي تجري مع شركة طاقة أجنبية لبيع حصة نسبتها 1٪ في شركة النفط العملاقة أرامكو، متطرقا إلى ما قاله الأمير محمد بن سلمان بأن هناك نقاشا حول الاستحواذ على واحد في المائة من أرامكو من قبل إحدى شركات الطاقة الرائدة في العالم، وستكون هذه صفقة مهمة للغاية لتعزيز مبيعات أرامكو في بلد المستثمر.

فيما ركزت صحيفة «يو أس نيوز» الأمريكية على ما ذكره ولي العهد بأن الولايات المتحدة شريك إستراتيجي، والعلاقات في ظل رئاسة بايدن مستمرة ويوجد توافق بنسبة 90% مع إدارة الرئيس الأمريكي.

من جانبها، أوردت صحيفة «نيوز ويك» الأمريكية ما صرح به الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، والسعودية تريد علاقات جيدة مع إيران وتعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لإيجاد حلول لـ«السلوك السلبي» لطهران.

من جهتها، أشارت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية إلى ما أوضحه ولي العهد أن معدل البطالة في المملكة العربية السعودية سينخفض ​​إلى أقل من 11٪ هذا العام حيث يمر اقتصاد المملكة بتعاف من تأثير جائحة فايروس كورونا، وأن معدل البطالة كان في بداية الرؤية عند 14٪، وفي الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11٪ لكن المعدلات ارتفعت بسبب انتشار الوباء.