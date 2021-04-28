نوه عدد من الوزراء والمسؤولين بمضامين حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين أنه تناول أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

واستشهد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بمقولة ولي العهد قائلا: «السعودي لا يخاف»، وقال وزير الصحة توفيق الربيعة: ولي العهد تحدث بشفافية عالية وثقة لجميع المواطنين برؤية ثاقبة لمستقبل مشرق، يقودها بكل اقتدار ومستهدفات تضمن مستقبلا باهرا لوطننا الغالي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير: «نعمل لحاضرنا ومستقبلنا، ونعمل من أجل السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. منشغلون في التنمية الشاملة، ومنفتحون على العالم، ولدينا شراكاتنا الإستراتيجية، منهجنا الاعتدال، ومبادئنا راسخة».

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: «الشفافية والشغف والطموح في لقاء ولي العهد محورها الاعتزاز بالوطن والمواطن بلغة الإنجازات التي صنعت الفارق في زمن قصير، واستدعاء المستقبل قبل أوانه، وسنواصل في التعليم تحقيق رؤية سموه الطموحة في تعزيز المهارات، والمنافسة عالمياً، وبناء الإنسان مصدر القوة والتمكين للوطن الغالي».

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن حديث ولي العهد يلخّص الواقع ويحكي كيف كنا وأين أصبحنا، فما حققته رؤية المملكة 2030 بعد خمس سنوات من إطلاقها يؤكد أن القادم أجمل، وذلك بعد أن تجاوزنا مرحلة مهمة حققنا فيها برعاية خادم الحرمين الشريفين ورؤية ولي العهد خطواتٍ واثقة نحو وطن مزدهر.

من جانبه، أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة حققت خلال خمس سنوات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 قفزات نوعية ونهضة تنموية شاملة، مما يحتم إعادة تقييم أدائنا وخططنا واستخلاص العبر لمواصلة مسيرة المملكة نحو القمة مسترشدين بتوجيهات قيادتنا وجهود كوادرنا الوطنية.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف إلى أن لقاء ولي العهد استثنائي لقائد فذ وملهم، أهداف واضحة، وشفافية عالية، وعمل دؤوب لبناء مستقبل مشرق وعلى أعلى مستوى، مضيفا: «يحق لنا أن نفخر ونتفاءل بمستقبل وطننا وأجيالنا في هذا الوطن الغالي.. أدام الله علينا قادتنا». وبين وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن حديث ولي العهد يحوي رؤية ملهمة للمستقبل ومحفزة لنا جميعاً؛ لبذل المزيد من العطاء ومواصلة العمل على تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد أن لقاء ولي العهد يرسخ مبدأ الشفافية التي اعتدناها منه بأسلوب مبهر، ليعرف جميع أبناء مملكتنا الغالية ما تم إنجازه، وما سيتحقق في المستقبل القريب، مستقبل وطني مشرق والقادم أجمل.