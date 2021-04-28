تداول رواد مواقع التواصل خبر وفاة مشعل بن سعيد العتيبي (أبو وليد)، «أشهر بائع شاي جمر» بالعاصمة الرياض، إثر إصابته بفايروس كورونا عن عمر ناهز الـ٦٠ عامًا بعد قصة كفاح بدأها من عمر ٨ سنوات.

ولم يستسلم ويركن العتيبي لليأس؛ فمن تجارته التي بدأها ببسطة صغيرة كان ينفق على أبنائه الـ٩، حيث استغل موهبته في صنع الشاي بالتكسب اليومي وسد قوت أسرته إلى أن ذاع صيته واشتهر وفتح ٥ محلات، ما جعل ابنته تلتحق بالطب النووي.

وقال في أحد لقاءاته: «تعلمت من صنعتي خلال ٨ سنوات ما لم أتعلمه خلال ٥٣ سنة»، إذ نجح مع «أبريق الشاي» وأصبح قصة ملهمة يضرب بها المثل وتستضيفه الفضائيات ليلهم الشباب بقصة كفاحه التي بدأها بعد تجاوزه الخمسين من العمر.

وبلغ الترند بمجرد أن علم المغردون بوفاته، حيث توالت التغريدات التي تدعو الله أن يغفر له ويرحمه.

وكانت آخر تغريدة كتبها أبو وليد عبر حسابه في تويتر بتاريخ 18 مارس الماضي، وقال فيها «الأرزاق كثيرة، وأكبر رزق محبة الناس.. احرص على كسب محبة واحترام الناس لك.. احذر من كسب التعاطف، الاحترام يبقى والتعاطف يذهب، نصيحة حطها قدام عينك اليوم ودوم».