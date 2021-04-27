حصدت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» جائزة أديسون العالمية فرع خدمات الابتكار، من خلال مبادرة الدخول السريع لبوابة كاوست والتعرف على الوجه في البوابة KAUST Express Gate، إذ تتسع لدخول وخروج 6000 شخص يومياً خلال فترات الدخول والخروج مع اختصار وقتهما بأكثر من 95%.

وجائزة أديسون هي مسابقة سنوية لتكريم التميز في تطوير المنتجات، الخدمات الجديدة، التسويق، التصميم الذي يركز على الإنسان والابتكار، وهي جائزة انطلقت عام 1987، وكرمت منذ ذلك الوقت مئات المنتجات المبتكرة والعديد من قادة الأعمال في العالم، وتعتبر من بين أكثر الجوائز المرموقة في مجالها.

ويفوز في كل فرع من فروع الجائزة 3 فائزين، يتم اختيارهم من قبل لجنة مؤلفة من كبار الأكاديميين والمبتكرين ورجال الأعمال.

وكانت إدارة الشؤون الحكومية في «كاوست» قد شاركت في فئتين من فروع الجائزة هما: قطاع خدمات الابتكار العامة (بوابة الدخول السريع)، وقطاع خدمات الابتكار في أزمة كوفيد-19(بوابة كاوست الذكية وسهولة دخول بوابة الجامعة من خلال عدة أنظمة مبتكرة مجتمعة) بصمة الوجه و RFID,LPR,QR)، وذلك من 450 منظمة وجهة شاركت في جوائز الخدمات المبتكرة لهذا العام 2021.

وعبّر نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان الثنيان عن أصداء فوز إدارة الشؤون الحكومة بهذه الجائرة المرموقة قائلاً: «نعمل دائما على تطوير إمكاناتنا وقدراتنا وتطوير أدائنا وتجويد نوعية الخدمات التي نقدمها لمنسوبي الجامعة وشريحة المتعاملين معها، ولكن صدقاً عندما يأتي التقدير من جهة عالمية ومن جائزة يشهد العالم على جدارتها مثل جائزة أديسون، فإننا لا نخفي شعورنا بالسعادة بأن هذه الجهود التي نبذلها لم تقدر فقط في محيطها المحلي والإقليمي، بل توسعت دائرة تقديرها لتصل إلى المجال العالمي».

وأضاف الثنيان: «الجائزة تأتي مباشرة بعد تتويج إدارة الشؤون الحكومية في (كاوست) بشهادة الجودة العالمية الأيزو (9001) التي تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة والأداء في تقديم الخدمات، ويتم تطبيقها وفق معايير عالمية متخصصة في أنظمة الجودة».

يذكر أن حفل تقديم جوائز أديسون يقام هذه السنة افتراضيا في مدينة فورت ميرز بولاية فلوريدا الأمريكية.