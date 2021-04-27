دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بقصر الحكم اليوم (الثلاثاء) حملة «رب اجعل هذا البلد آمنا - فكر آمن - لوطن آمن».

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض للمدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وعدد من مسؤولي الفرع.

وبين الشبانات أن الحملة ستقوم ببث محتواها عبر وسائل الإعلام واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية، منوهاً بالدعم والمشاركة من إمارة المنطقة في نشاطات الفرع، مقدماً شكره للأمير فيصل بن بندر على متابعته المباشرة وتشجيعه ودعمه لبرامج فرع المنطقة.