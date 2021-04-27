أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 1045 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 983 حالة تعافي

و 9 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 414219 حالة، من بينها 9710 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1277 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 397587 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6922 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.