ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع شرطة محافظة طريف، مواطناً اصطاد صقراً بمنطقة الحدود الشمالية، ونشر فيديو بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالف للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشدداً على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.من جهة ثانية، ضبطت قوات الأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، 4 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 5 شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والبنغلاديشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.