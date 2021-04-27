دفعت جائحة كورونا الممثل مرزوق الغامدي إلى التخلي عن الاجتماع بأصدقائه، مشيراً في حديثه لـ«عكاظ» إلى افتقاده حرية الحركة بفعل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفايروس.وفي الوقت الذي يؤكد فيه الغامدي عدم خشيته من «عن بعد» يتمنى لو يقلع عن عادة الخروج من منزله كل يوم في رمضان بين العصر والمغرب.• كيف استعددت لشهر رمضان؟•• بتهيئة قلوبنا فرحا بقدوم هذا الشهر الكريم.• ما أوّل رمضان صمته وكم كان عمرك؟•• أول رمضان صمته أعتقد في الصفوف الأولى الابتدائية.• ماذا فقدت من رمضان الماضي، وماذا تحتاج في رمضان الحالي؟•• فقدنا في رمضان الماضي حرية الحركة، ونحتاج في رمضان هذا أن يُتم الله علينا الصيام والقيام والشهر ونحن في أحسن حال.• ملمح عالق في ذاكرتك من أولى سنوات الصيام؟•• صيامي إلى الظهر أو العصر ثم أفطر لأتعود على صيام رمضان للأعوام القادمة. كنت أعيش ملكا من أنواع الإفطار ولوحدي.• إلى ماذا تحن في رمضان؟•• أحن دائما في رمضان إلى الصيام مع والدي ووالدتي، متعهما الله بالصحة والعافية، وإلى جمعة ولمة رمضان في سنين مضت.• في عامها الثاني هل غيرت الجائحة نكهة رمضان؟•• طبعا غيرت الكثير من صلاة التراويح إلى التجمع العائلي، حتى النفسية للشخص.• عادة رمضانية تخليت عنها؟•• تخليت فقط عن بعض التجمعات مع الأصدقاء والغالين وبعض التسوق.• طبق رمضاني لا يغيب عن مائدتك؟•• الفول والتميس وبقدر المستطاع السوبيا.• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟•• بالعكس أبقى على تواصل، فمواقع التواصل واقع نعيشه ونستطيع التعامل معه مثل حياتنا العادية نتابع ونقرأ ونشاهد ما نريد ونتجاهل ما نريد.• هل أضحت الاجتماعات الرمضانية من الماضي؟•• أعتقد ذلك، ما عدا المناطق غير الرئيسية التي لا تزال فيها اجتماعات رمضانية.• لو أسقطنا العام الماضي من سجلات حياتنا.. هل هناك سنون أخرى تود أن لا تحسب من عمرك؟•• لا أرغب في إسقاط ولا يوم من حياتي، فكل دقيقة عشتها جميلة بقساوتها أو بحلاوتها، فهي ذكرى وتجربة عشتها.• هل تتكيّف معها لو استمرت الجائحة؟•• الحمد لله تكيفنا ورضينا بما كتب الله لنا وقضاء أخف من قضاء.• في التلفزيون هل تتابع الأعمال الجديدة، أم أنه لم يعد هناك ما يغريك؟•• أحاول أن أتابع الكثير من الأعمال، ولكن لا أستطيع مشاهدتها جميعا.• ما أثر وقع كلمة «عن بعد» على سمعك؟•• «عن بعد» في البداية لم نقبلها أو خفنا منها، ولكن في ما بعد أصبحت عاديه أو يمكن «روتين»، وفي بعض الحالات تفرحنا - في حال مراجعة جهة ما أو دوام أو دراسة.• أول شيء ستفعله بعد العودة لحياتنا الطبيعية دون كمامات؟•• سأسجد شكرا لله أن أبعد عنا هذا الكابوس. والحقيقة لم أفكر في أول شيء يمكن أن أفعله بعد ذلك تاركا الموضوع لوقتها.• هل لكورونا إيجابية؟•• إيجابيات كورونا كثيرة؛ ومنها الخدمات التي تقدم للجميع عبر التطبيقات وفي مقدمتها منصة مدرستي التي ستكون -مستقبلاً- حلاً لكثير من العقبات التي تواجه التعليم.• ما الطبق الرمضاني الذي أعدته والدتك وتود أن تذوقه بذات الطعم؟•• كل أطباق أم مرزوق التي تعدها -وفي مقدمتها الشوربة- الله يطول بعمرها ويمتعها بالصحة والعافية.• كيف تتصور العالم إثر انتهاء الجائحة؟•• لا أدري كيف أتصوره ولكن بالفعل العالم بعد كورونا غير في الأفكار والتوجه والنظرة المستقبلية وكل شيء، والتغير أصلا بدأ أثناء كورونا.• ما الذي دفعك خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١.. لتنفّس الصعداء؟•• الحمد لله لم أمر بصعود قوي يجعلني أتنفس الصعداء، ولكن بشكل عام أنا في السنوات العشر الأخيرة مكبر رأسي ومتوكل على الله وراضي بما يكتبه الله لنا.• تطبيق في هاتفك تعيش فيه وقتاً أكثر من جيرانه على شاشة الهاتف؟•• تويتر.• خُلق رمضاني تود لو أنه يستمر طيلة الـ١١ شهراً الباقية؟•• التسامح. ورغم بعض التصرفات النادرة إلا أن الأغلب متسامح لأجل الأجر في رمضان وخوفا من أن يؤثر على الصيام.• ما علاقة رمضان بالسهر؟•• عندي نفس السؤال ولم أجد إجابة، ولكن السهر في رمضان أصبح عادة مجتمعية.• عادة رمضانية تود الإقلاع عنها؟•• الخروج من البيت من بعد العصر إلى المغرب.