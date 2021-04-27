يبلغ عدد الأطباء السعوديين وغير السعوديين المتخصصين وغير المتخصصين حالياً 93966 طبيباً وطبيبة منهم، 25249 سعودياً مقابل 68717 غير سعودي، وعدد الأطباء السعوديين المصنفين 13 ألفاً مقابل 28 ألفا غير سعودي. جاء ذلك في دراسة بعنوان (واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال عشر السنوات القادمة (2018 - 2027) نفذتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأظهرت الدراسة، أن إجمالي الطلبة المقيدين حالياً في كليات الطب في المملكة 26216 ذكورا وإناثا يدرسون في 37 كلية، 29 حكومية، و8 خاصة.وأوضحت الدراسة أن «عدد الطلبة المبتعثين ممن تنتهي بعثاتهم في الفترة من 2018 - 2022 يقدرون بـ 2533 طالباً وطالبة، فيما شكل عدد الطلبة الذين لا يتوفر لهم تاريخ انتهاء بعثة وغير مصنفين لدى الهيئة 194 طالباً ليصبح إجمالي عدد المبتعثين 2727».وطبقا للدراسة بلغ إجمالي الأطباء المتخصصين المصنفين على درجة نائب أول، استشاري، في تخصصات الطب البشري المختلفة 11931 سعودياً، مقابل 40688 غير سعودي، فيما بلغ عدد الأطباء المتخصصين في الطب الباطني والجراحة العامة والنساء والتوليد وطب الأسرة 5406 سعوديين، مقابل 13311 غير سعودي، فيما جاء إجمالي عدد الأطباء السعوديين وغير السعوديين المتخصصين وغير المتخصصين حالياً بواقع 93966 طبيباً وطبيبة، منهم 25249 سعودياً مقابل 68717 غير سعودي.