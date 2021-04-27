أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول وجود تمساح يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وبعد الرصد والتحري من الفرق الميدانية للوحدة البيطرية بمدينة بريدة التابعة لفرع الوزارة بالقصيم وبالتعاون مع أحد المواطنين والجهات الأمنية بالمنطقة، تمت السيطرة على التمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

علما أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال حسب ماتم الإعلان عنه مسبقا.