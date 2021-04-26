شدّد أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد ومعاقبة المخالفين.

وأكد الأمير حسام على عدم التهاون مع المستهترين بالإجراءات والضوابط الصحية، مشيراً إلى رصد 534 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا كوفيد 19 داخل منطقة الباحة.

ودعا ‏أمير منطقة الباحة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات الحكومية الباذلة كافة الجهود لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الرشيدة والوزارات المعنية، وجدد التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، مؤكداً أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى.