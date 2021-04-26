أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الاثنين) 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 79 يوماً بلغ 862 مسجداً تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد المغلقة توزعت كما يلي: 12 مسجدا في منطقة الرياض، و12 مسجدا في منطقة مكة المكرمة، و5 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة تبوك، و3 مساجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدان في منطقة عسير، ومسجد في منطقة الباحة ومسجد في المنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 19 مسجدا، 5 مساجد في منطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة مكة المكرمة، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدان في منطقة عسير، ومسجد في منطقة الباحة، ومسجد في المنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، داعيةً الجميع في حال ظهرت عليهم علامات الإصابة بالفايروس إلى عدم الذهاب للمساجد لحين إجراء الفحص والتأكد من سلامتهم حفاظاً على صحة مرتادي بيوت الله.