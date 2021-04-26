حصدت السعودية، ممثلة في مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء الذي أقيم عن بُعد بسبب جائحة كورونا في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، وأعلنت نتائجة أمس (الأحد) في العاصمة الروسية موسكو.وفاز 4 من الطلبة بميداليات برونزية، وهم: محمد سليمان الهدلق من تعليم الرياض، محمد راشد الحديثي من تعليم الرياض، عبدالعزيز عبدالرحمن من تعليم الشرقية، وسعيد سلطان بغدادي من تعليم مكة المكرمة.وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 18 جائزة؛ حيث تـُعد المشاركة التاسعة للمملكة في أولمبياد للكيمياء، كما وصل عدد الميداليات التي حققتها المنتخبات السعودية إلى 408 ميداليات في مجالات العلوم في مشاركاتها سنوياً في 17 أولمبياداً علمياً عالمياً وإقليمياً.ومثل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد فريق مكون من 6 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، يضم: محمد سليمان الهدلق، محمد راشد الحديثي، طيبة علي آل حمود، عبدالعزيز عبدالرحمن الجعيد، سعيد سلطان بغدادي وعلي عبدالواحد آل يوسف.وأشارت «موهبة» إلى أن رصيد المنتخب السعودي من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء ارتفع إلى 3 ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية. وقالت إنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد إخضاعهم لعدد من الاختبارات والمعايير، وبعد المرور بعدد من الملتقيات التدريبية والتدريب المكثف على مدى عامين، تلقوا خلالها أكثر من 12200 ساعة تدريبية، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).ويعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية. وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عامًا، وتشارك فيها نحو 30 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال.