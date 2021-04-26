في أجواء رمضانيّة فاخرة، يستقبل فندق إنتركونتيننتال جدة عشاق الفخامة على غرار سلاطين المشرق في ليالي السلطان، حيث التصميم المستوحى من الحضارة الإسلاميّة العريقة في شهر رمضان المبارك، وقد انعكست تلك التفاصيل في صرح الفندق من الهلال المضيء الذي احتلّ قمة المبنى إلى تصميم المدخل لليالي السلطان الذي يشبه في طرازه التصاميم التي كانت تزيّن القصور الأندلسيّة.

كما يُلاحظُ جليّاً في زيّ الطهاة والأركان المخصصة لمحطات الطهي المباشر للعديد من الأطباق العربية والعالمية لإرضاء جميع الأذواق، إذ نلمسُ شيئاً من المحاكاة للتقاليد العربيّة والتراث الإسلاميّ بلمسات عصريّة حيويّة.

وعلى موائد الإفطار الأنيقة، المزيّنة بالهلال وبعض من المفارش التي رُسِمت بملامح أندلسية امتزجت بين ألوانٍ من البنفسج والأزرق والذهب، لتكوّن لوحة رمضانيّة مكتملة بجمالها في إنتركونتيننتال جدة الذي لطالما اشتهر بموائده المميزة على الإفطار والسحور، وإتقان الطهاة للأصناف المتنوعة المقدمة بهذه المناسبة، ليكون فندق إنتركونتيننتال جدة هو الوجهة الأولى للأفراد والعائلات والشركات ممن يرغبون بموائد فاخرة وشهيّة ومتعة لا مثيل لها إضافة لخدمة متميزة يتم تقديمها على الطاولة للحفاظ على سلامة الضيوف واتباعاً للإجراءات الوقائية.

إضافة لكل ذلك، يحظى الضيف بمتعة مشاهدة نافورة الملك فهد بقلب البحر الأحمر أثناء الاستمتاع بمذاق الإفطار مع العائلة.