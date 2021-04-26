سلّمت السعودية مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا التي تترأس حالياً الاجتماعات السنوية الـ17 لمجموعة العشرين لعام 2021، وقد جرى ذلك خلال مراسم تسليم رسمية في السفارة الإيطالية للسعودية اليوم (الاثنين).



وشارك في الترسيم الشربا السعودي عبد العزيز الرشيد، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية فالريو دي بارول.



وشهد الحفل تسليم الشربا السعودي المطرقة الفخرية التي جرت العادة على استخدامها خلال اجتماعات الشربا من قبل الرئيس خصوصاً في اختتام الاجتماعات.



يذكر أن هذا التقليد بدأ خلال رئاسة الصين مجموعة العشرين في 2016، ومنذ ذلك الحين يتم تسليم المطرقة لكل رئاسة تالية.

وقال الرشيد: «تقدّر السعودية شراكتها مع إيطاليا»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين.



وأكد دعم الشركاء الإيطاليين في الترويكا لعقد قمة ناجحة ومهمة.

يذكر أن السعودية ترأست مجموعة العشرين خلال 2020، وهي ملتزمة بمواصلة العمل بنفس روح التعاون والتضامن مع الرئاسة الإيطالية من أجل نمو قوي ومستدام وشامل، كما أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من 3 أعضاء برئاسة إيطاليا -الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين - والمملكة العربية السعودية - الرئاسة السابقة - وإندونيسيا - الرئاسة اللاحقة للعام 2022، حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.