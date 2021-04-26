أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الاثنين)، 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ظهور 22 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 78 يوماً 823 مسجداً، فُتِحَ منها 782 بعد الانتهاء من التعقيم.

والمساجد المغلقة 4 بمنطقة الرياض، و4 بالمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة المدينة المنورة، و3 بمنطقة مكة المكرمة، و3 بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 11 منها بمنطقة الرياض، و3 بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.