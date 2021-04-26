تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر. وأوضحت أن المراكز المعتمدة للقاح هي: مركز صحي السليمانية والورد والسعادة، إضافة إلى المركز الرئيسي بمدينة تبوك، ومركز الفريعة بمحافظة الوجه. وتواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساء، وذلك للمراكز الصحية، فيما يعمل المركز الرئيسي فترة ثانية خلال شهر رمضان من التاسعة مساء حتى الثالثة فجراً، مشيرةً إلى أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.