صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في النشل وتحايلهم على العمالة، بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية، ومن ثم تبديل البطاقات بأخرى، وعثر بحوزتهم على 21 بطاقة لبنوك محلية، وقدرت قيمة المشتريات من بطاقات المجني عليهم بـ 48,500 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.