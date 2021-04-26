ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا تعمد اصطياد صقر بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ونشر فيديو بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالف للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشددًا على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.