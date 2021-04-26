نفذت الفرق الميدانية بأمانات وبلديات 3 مناطق، 41.655 جولة على المنشآت للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.وفي منطقة القصيم، نفذت أمانة وبلديات المنطقة أكثر من (27) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم منذ بداية شهر رمضان المبارك.واستهدفت الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير (120) مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة، واستُكملت الإجراءات النظامية بحقها.وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة بمشاركة أكثر من (400) مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.وكانت أمانة القصيم، وعبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي، نفذت 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.وفي منطقة تبوك، نفذت الأمانة والبلديات التابعة لها خلال الـ5 أيام الماضية 7033جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق 96 منشأة، وإصدار أكثر من 100 مخالفة لمنشآت خالفت الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.