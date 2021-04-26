أطلق النادي السعودي بدورته الـ٤٠ في المملكة المتحدة في مدينة نيوكاسل، أولى مبادراته «اطمئن نحن بجانبك»، التي تستهدف العائلات السعودية القادمين للعلاج في نيوكاسل. وقالت رئيس النادي السعودي في نيوكاسل أحلام عبدالله السلمي لـ«عكاظ» إنه إضافة لما تقدمه السفارة والملحقية بالمملكة المتحدة والنادي السعودي بمدينه نيوكاسل من خدمات فقد أصبح النادي جزءا من الخطة لهذا العام، وتشمل العوائل السعودية القادمين للعلاج في مستشفى Royal Victoria Infirmary ‏Great North Children’s Hospital، وفق آلية منظمة قبل وصولهم، وترتيب استقبالهم ومساعدتهم وتقديم الدعم النفسي وتفقد أحوالهم والحرص على مشاركتهم وتواجدهم في الأنشطة التي يقدمها النادي السعودي. وقالت السلمي «المبادرة هي الأولى من نوعها وتعنى بالقادمين للعلاج، ولاقت تشجيعا من الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني والمشرف العام على الأندية الطلابية باسل مطرفي ورؤساء الأندية».