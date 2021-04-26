أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، حدوث ارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا، وفي المرحلة الحالية هناك تذبذب في الحالات وتتابعها الجهات المختصة بالوزارة، كما تشهد الحالات الحرجة ارتفاعا مماثلا، والمطلوب من المصابين عزل أنفسهم منزليا والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة. وأوضح المتحدث أن الدراسات أكدت أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفايروس كورونا، ما يستلزم مسارعتهم لأخذ اللقاح، مشيراً إلى أن المزيد من الدراسات بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل. وأوضح أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد-19 وصل إلى 8.139.273 جرعة في كافة مراكز اللقاحات في مناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركزا، مؤكدا أن مواعيد أخذ الجرعة متاحة، إضافة إلى أن من هم في عمر الـ75 عاما لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق. وأضاف العبدالعالي أنه تم تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (412.216) حالة، من بينها (9759) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1246) حالة حرجة. وبلغ عدد المتعافين (395.557) حالة بإضافة (1028) حالة جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات (6900) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة.أصدر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة مجموعة من التحديثات الخاصة بالتعامل مع مستكملي التحصينات للقاح كوفيد-١٩ بالتوافق مع التوصيات المحدثة للجنة الوطنية للأمراض المعدية.وعرفت الوزارة مستكملي التحصينات بأنهم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين أو أمضوا أسبوعا واحدا للقاح معتمد ذي جرعة واحدة أو من أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة.وأكدت الوزارة أن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة مستكملي التحصينات الآخرين دون الحاجة إلى ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد، في حين ينبغي عليهم الالتزام بذلك عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات أو عند تواجدهم في الأماكن العامة، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم الحاجة لإجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفايروس كوفيد-١٩.وفي ما يخص الممارسين الصحيين، نبهت الوزارة إلى ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية عند تواجدهم في المنشآت الصحية مع قيامهم بإجراء فحص مخبري عند ظهور أي أعراض مرضية مشابهة لأعراض فايروس كوفيد-١٩ بغض النظر عن وجود مخالطة من عدمها. وبينت الوزارة أنه ينبغي على الممارس الامتناع عن العمل في حال مخالطته لحالة مصابة وظهور أعراض للمرض مع ضرورة إجراء فحص مخبري في فترة تتراوح من ٣ إلى ٥ أيام.