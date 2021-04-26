توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ومتابعة واهتمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، كانت خلف حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (CND) للفترة 2022-2025.أوضح ذلك مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، مبيناً أن وزارة الداخلية اعتمدت في تطوير أعمالها لإحداث نقلة نوعية في خدماتها بجانب اعتمادها على التحول الرقمي والتقني خياراً إستراتيجياً جاء وفق عمل مؤسسي ممنهج اعتمد على الرؤية الطموحة والتخطيط الناجح للقيادة الرشيدة الذي قاد إلى تحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة عالية. الفريق الحربي أَضاف، أن بإمكان المواطن والمقيم الآن التعامل بيسر وسهولة ومن أي مكان مع المعطيات الحديثة للأنظمة الأمنية خاصة مع تطوير الكوادر البشرية الذي كان سبباً رئيسياً في تمكن رجال الأمن في الميدان من أداء مهامهم الأمنية بكفاءة وجودة عاليتين، مستفيدين من الأنظمة والتطبيقات الحديثة التي أسهمت بفضل الله في متابعة ورصد الجريمة وكشف غموض القضايا الجنائية.