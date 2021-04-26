ضبطت وزارة التجارة 100 معلن ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في منصات «سناب شات» و«تويتر» و«إنستغرام».

وأوقعت الوزارة غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال بحق 10 معلنين (6 ذكور، 4 إناث) عبر منصات التواصل الاجتماعي «سناب شات، تويتر، وإنستغرام»، حيث شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلانا لمنتجات مقلدة.

كما أحالت الوزارة 90 معلناً ومعلنة (39 رجلا، 51 امرأة) قاموا بنشر 123 إعلانا مخالفا عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وشملت الأنشطة التي روج له المخالفون، العطورات والساعات الإكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية.

وكانت الوزارة أعلنت مسبقاً عن إيقاع غرامات مالية بقيمة 740 ألف ريال على 17 معلناً، ويكون بذلك إجمالي الغرامات التي أوقعتها وزارة التجارة 905 آلاف بحق 27 مخالفاً لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه «مادة إعلانية»، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.