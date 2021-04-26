أصدر مركز القيادة و التحكم بوزارة الصحة مجموعة من التحديثات الخاصة بالتعامل مع مستكملي التحصينات للقاح كوفيد ١٩ بالتوافق مع التوصيات المحدثة للجنة الوطنية للأمراض المعدية.وعرفت الوزارة مستكملي التحصينات بأنهم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين أو أمضوا أسبوعا واحدا للقاح معتمد ذي جرعة واحدة أو من أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة.وأكدت الوزارة أن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة مستكملي التحصينات الآخرين دون الحاجة إلى ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد، في حين ينبغي عليهم الالتزام بذلك عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات أو عند تواجدهم في الأماكن العامة، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم الحاجة لإجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفايروس كوفيد ١٩.وفي ما يخص الممارسين الصحيين، نبهت الوزارة إلى ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية عند تواجدهم في المنشآت الصحية مع قيامهم بإجراء فحص مخبري عند ظهور أي أعراض مرضية مشابهة لأعراض فايروس كوفيد ١٩ بغض النظر عن وجود مخالطة من عدمها. وبينت الوزارة أنه ينبغي على الممارس الامتناع عن العمل في حال مخالطته لحالة مصابة وظهور أعراض للمرض مع ضرورة إجراء فحص مخبري في فترة تتراوح من ٣ إلى ٥ أيام.