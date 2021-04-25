بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك (24633) مكالمة هاتفية نتج عنها (9947) بلاغا إسعافيا تجاوبت معها الفرق الاسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجلت بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بلاغات بواقع (3785) بلاغاً، في حين سجلت الحوادث المرورية بأنواعها ما مجموعه (2159) بلاغاً إسعافياً، والأزمات التنفسية (568) بلاغا، والحرائق (631) بلاغاً، وحالات الإغماء (528) بلاغاً.

يذكر أن عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة يصل إلى (98) مركزا تعمل على مدار الساعة ومجهزه بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف، حيث تستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" والذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره.

كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى والعديد من مميزات هذا التطبيق.