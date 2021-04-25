أنهى 800 طالب وطالبة من مؤسسة «موهبة» البرنامج الإثرائي لما بعد المدرسة 2021، الذي أقيم عن بُعد، خلال الفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة المتوسطة، وامتد إلى 11 أسبوعاً، ويعد الانطلاقة الأولى للبرنامج هذا العام. وتلقى الموهوبون المشاركون تدريباً على مدى يومين من كل أسبوع؛ بمعدل 45 ساعة تدريبية، على أيدي مدربين ذوي خبرة في الوحدات الإثرائية، تم تأهيلهم وفق أفضل إستراتيجيات وأدوات التعليم عن بُعد، وأحدث التقنيات؛ مثل: المعامل الافتراضية، والتقويم الصفي؛ من أجل إثراء تجربة الطالب، ومنحه تجربة تحاكي البرامج الحضورية.وتضمن برنامج موهبة الإثرائي 6 وحدات إثرائية، شملت: طبيب المستقبل، وبرمجة الحاسب، ومهندس المستقبل، والماء في الحياة والطاقة، والكرستالات والبوليمرات، ومن الجزء إلى الكائن الحي، وجرى التدريب لبعض الوحدات باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.ويمثل البرنامج فرصة لتطوير الطلبة، ويرتكز محتواه المعرفي على 4 مسارات علمية تنبثق منها وحدات إثرائية مصممة من قبل أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة والإبداع، وخبراء مركز الشباب الموهوبين في جامعة جونز هوبكنز.