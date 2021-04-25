تسببت الأزمة الصحية الناجمة عن الفايروس التاجي الجديد في ضربة قوية لمجال البحث العلمي العالمي وفي مواجهة هذه الفترة غير المسبوقة من المخاطر يتحمل الشباب مسؤوليات تاريخية على أكتافهم ويعقد «القلب النابض للكون» الذي تنظمه جمعية تشجيع الشباب المبتكر في ماكاو موسم المحاضرات التطوعية عبر الإنترنت الأكاديمي.وألقى البروفيسور وانج بينج العضو المؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا محاضرة لطلاب الجامعات الصينية والسعودية لأول مرة حول الارتباط المستدام بين الطاقة الشمسية والمياه واجتذبت المحاضرة الاستماع والتبادل التفاعلي عبر الإنترنت بين طلاب الجامعات والباحثين في المجالات ذات الصلة من المملكة والصين والإمارات وبنغلاديش واليمن والبرتغال والرأس الأخضر ودول أخرى.وأشاد أكثر من 100 من ممثلي الشباب من الوفد الشبابي بالمبادرتين الرئيسيتين «الشرق الأوسط الأخضر» و«المملكة العربية السعودية الخضراء» اللتين طرحهما ولي العهد. كما أشادوا بفكر الرئيس شي جين بينغ الحضاري البيئي والحضارة البيئية للصين والإنجازات الإنشائية والإنجازات الأخرى.. ومفهوم التنمية الخضراء. وأكد رئيس جمعية تشجيع الشباب المبتكر في ماكاو منظم موسم المحاضرات تشنغ لو أنه سيدعو في موسم المحاضرات علماء من أفضل معاهد البحث العلمي في العالم لإلقاء محاضرات والاجتماع خارج الإنترنت في ديسمبر ليشهد موسم المحاضرات البحث العلمي ومشاريع التعاون التجريبية التي تم اختيارها ومنح جوائز كبرى. ودعت المحاضرة الشباب الطموح لتذليل الصعوبات وتكريس أنفسهم للبحث العلمي، والمساهمة بمزيد من أعمال البحث العلمي في الهدف العالمي للتصدي لتغير المناخ واستكشاف الكون في أعماق الفضاء.