كشفت وزارة الصحة الفترة الزمنية التي يخضع فيها الشخص المخالط لمصاب بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للحجر، والخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامته.

وأكدت أن المخالط يحجر لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب، موضحة أنه يمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أُخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

وأضافت «الصحة»: «يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه الأعراض، مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت عليه الأعراض فيقوم بعزل نفسه فورا ويجري مسحة الفحص المخبري».