شهدت قرى وادي تيه في محايل عسير مساء اليوم (الأحد) أمطارا شديدة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد وصواعق رعدية.

وحسب كبار السن لم تشهد القرى أمطارا كما شهدته اليوم منذ سنوات، وقطعت سيول وادي ضمين ووادي ضمون واوعيشرن الطرق المؤدية لبلدة اخمرين وعزلت الأهالي وجرى وادي اخمرين بسيول أدت إلى جرف وإتلاف عدد من المزارع وعزلت سيول الشط وقشبان الطرق المؤدية لبلدة الرقشات. وانتشرت دوريات الإنقاذ والسلامة بالدفاع المدني ودوريات المرور على طول الطريق فيما لم تسجل حوادث غرق أو احتجازات. وجددت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها بأخذ الحذر والحيطة في مثل هذه الأجواء.